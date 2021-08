Klimaschutz: Weniger Fleisch an Berliner Hochschulen

Ein Koch serviert in der veganen Mensa auf dem Campus der Technischen Universität in Berlin ein veganes Gericht.

Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Auf den vielfachen Wunsch von Studierenden hin, wird das Mensaessen an Berliner Hochschulen klimafreundlicher. Dazu sollen mehr vegetarische und vegane Gerichte auf den Speiseplan kommen.

Montags kommt kein Fleisch mehr auf den Tisch und auch sonst werden Schnitzel und Co. in der Minderheit sein: In den Berliner Mensen soll das Essen ab dem Wintersemester noch ökologischer werden.„Das neue Ernährungskonzept wurde insbesonder