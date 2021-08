Dunkle Wolken ziehen über den Ostseestrand von Warnemünde. Sommerliches Wetter ist vorerst nicht in Sicht.

Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Offenbach. Der Spätsommer lässt weiter auf sich warten: Das Wochenende beginnt vielfach mit teils kräftigen Schauern und einzelnen Gewittern.

Das Wetter in Deutschland bleibt vorerst nicht gerade spätsommerlich. In den kommenden Tagen liegt die Bundesrepublik im Einflussbereich des festgesetzten Tiefs „Nick“ über Mitteleuropa, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitt