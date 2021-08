Der Sumatra-Tiger ist die kleinste der noch lebenden Unterarten des Tigers.

Medan. Weltweit gibt es nur noch rund 400 Sumatra-Tiger. Nun sind drei von ihnen in einer Tierfalle qualvoll verendet.

Drei seltene Sumatra-Tiger sind in Indonesien in einer Falle verendet. Die Kadaver der Raubkatzen - eine Tigermutter und ihre zwei Jungen - seien in der nördlichen Provinz Aceh in einer Drahtfalle entdeckt worden, sagte ein Sprecher der ört