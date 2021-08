Mindestens ein Toter bei Hauseinsturz in Spanien

Feuerwehrleute suchen in den Trümmern eines dreistöckigen Gebäudes im Osten Spaniens nach Opfern.

Paula Lorenzino/EUROPA PRESS/dpa

Peniscola. Beim Einsturz eines Wohnhauses in Spanien ist ein 15-Jähriger gestorben. Wo ist seine Mutter und wie konnte es zu dem Einsturz kommen?

Beim Einsturz eines dreistöckigen Wohnhauses im Osten Spaniens ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Die Leiche eines 15 Jahre alten Jungen sei am Donnerstag aus den Trümmern in der Küstenortschaft Peñíscola in der Region Valencia g