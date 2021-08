Rückreisewelle: Staus am Wochenende auf diesen Strecken im Norden

Berüchtigtes Nadelöhr: Auf der A7 vor dem Elbtunnel staut sich zu Stoßzeiten in beide Fahrtrichtungen der Verkehr.

dpa/Markus Scholz

Hannover/Hamburg. In mehreren Bundesländern enden die Ferien. Autobahnfahrer in Norddeutschland brauchen deshalb am Wochenende Geduld – oder eine flexible Reiseplanung.

Zum Ferienende in Niedersachsen und Bremen müssen sich Reisende auf den Straßen in Norddeutschland am Wochenende auf lange Staus und Wartezeiten einstellen. Grund sind Fahrbahnverengungen und Bauarbeiten. Auf den wichtigsten Verkehrsro