Ein Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug.

Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Jever. Sie klagten über Unwohlsein in ihrem Auto - und lösten einen großen Feuerwehreinsatz in Jever in Ostfriesland aus. Das Fahrzeug wurde von der Säure schwer beschädigt.

Mit dem Transport hochkonzentrierter Salzsäure in ihrem Auto haben sich eine 87-jährige Frau und ihr Sohn unwissentlich einen Großeinsatz der Feuerwehr in Friesland ausgelöst.Nach Aufräumarbeiten in ihrer Garage am Mittwoch hatten sie Behäl