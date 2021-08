Da kann ein schöner Strandtag schnell zur Farce werden: Am Salischen See werden zunehmend Turnschuhe mit Füßen darin gefunden. Was steckt dahinter? (Symbolbild)

imago images/imagebroker

Salische See. Ein gruseliges Phänomen sorgt für viel Rätselraten: In Nordamerika werden immer häufiger Turnschuhe mit abgetrennten Füßen darin am Strand angespült. Nun erklärt ein Arzt: Das wird noch öfter passieren.

Die meisten hoffen, dass sie früher oder später mal am Strand eine Flaschenpost finden. Dinge, die das Meer anspült, sorgen eigentlich immer für Gesprächsstoff und Erheiterung. Einem Mädchen wird bei seinem Fund allerdings das Lachen vergan