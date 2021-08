Die Sieben-Tage-Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Immer mehr Menschen stecken sich mit Corona an. Aber der Fokus soll nun auf einem anderen Wert liegen. Auch der liegt höher als vor einer Woche. Die Zahl der Impfungen überstieg eine markante Marke.

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben erstmals seit Mai mehr als 10.000 Neuinfektionen binnen eines Tages an das Robert Koch-Institut übermittelt. So wurden 11.561 neue Fälle gemeldet, so viel wie seit dem 20. Mai nicht, wie aus RKI-Dat