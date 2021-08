Die Becher bleiben leer: In Großbritannien kann McDonald's wegen des Brexits keine Milkshakes mehr anbieten.

imago images/NurPhoto/Jakub Porzycki

London. Der Fastfood-Kette McDonald's sind aufgrund von Lieferschwierigkeiten im Zusammenhang mit dem Brexit und der Corona-Pandemie in ihren britischen Filialen die Milchshakes ausgegangen.

In Großbritannien kann McDonald's keine Milkshakes mehr anbieten. Wie das US-Unternehmen am Dienstag mitteilte, habe es "mit Problemen in der Lieferkette zu kämpfen, die sich auf die Verfügbarkeit einiger Produkte auswirken". Insbesondere "