John Cleese macht die Cancel Culture zur Serie.

London. "Cancel Me": So soll eine neue Serie von Monty-Python-Star John Cleese heißen, in der Befürworter und Leidtragende der Cancel Culture zu Wort kommen sollen.

Der britische Schauspieler John Cleese (81) arbeitet an einer Doku-Serie über die sogenannte Cancel Culture für den britischen Sender Channel 4. Das frühere Mitglied der Komikergruppe Monty Python will darin nach eigenen Angaben der Frage a