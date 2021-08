Fußgängerinnen mit Regenschirmen am Times Square in New York.

Niyi Fote/TheNEWS2 via ZUMA Press Wire/dpa

New York. Nicht nur das große Comeback-Konzert im Central Park fiel ins Wasser. In New York gab es am letzten Wochenende reichlich Niederschläge.

Der Tropensturm „Henri“ hat der US-Metropole New York am vergangenen Wochenende Regen in Rekordmengen gebracht. Am späten Samstagabend sei am Central Park in Manhattan die regnerischste Stunde in New York seit Beginn der Aufzeichnungen geme