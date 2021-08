Der Campingplatz Lehmberg – hier ereignete sich ein tragisches Unglück, bei dem ein 55-Jähriger tot aufgefunden wurde.

Jonas Bargmann

Waabs. Vermutlich ein technischer Defekt löste das Unglück auf einem Campingplatz aus. Einsatzkräfte finden den Camper und seinen Hund leblos vor.

Tragisches Ende eines Urlaubs. Ein Camper und sein Hund sind am Montagmittag auf einem Campingplatz in Waabs tot in ihrem Vorzelt gefunden worden. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Waabs und Damp-Dorotheenthal in Schleswig-Holstein ware