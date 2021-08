"Wonder of the Seas" – das kann das größte Kreuzfahrtschiff der Welt

Das Kreuzfahrtschiff "Wonder of the Seas" wird bei Fertigstellung das größte Kreuzfahrtschiff der Welt sein.

Royal Caribbean

Shanghai. Das größte Kreuzfahrtschiff der Welt ist zu einer ersten Testfahrt ausgelaufen. Das Koloss "Wonder of the Seas" bricht alle Rekorde und hat einige Besonderheiten zu bieten, unter anderem auch eine Parkanlage.

"Leinen los" heißt es bald für den Kreuzfahrt-Riesen "Wonder of the Seas". Das größte Kreuzfahrtschiff der Welt befindet sich aktuell auf See und ist zu einer ersten Testfahrt ausgelaufen. 2022 soll es dann den regelmäßigen Betrieb für das