Fürstin Marie an der Seite ihres Mannes Fürst Hans-Adam II. (2012).

Yoan Valat/EPA/dpa

Grabs. Ein kleines land trauert um seine Fürstin. Alle Flaggen sind auf Halbmast gezogen. Die Frau von Fürst Hans-Adam II. starb wenige Tage nach einem Schlaganfall mit 81 Jahren.

Nach dem Tod von Fürstin Marie von und zu Liechtenstein ist in dem Kleinstaat eine siebentägige Staatstrauer verhängt worden. Die Entscheidung sei in enger Absprache mit der Fürstenfamilie gefallen, teilte die Regierung in Vaduz am Sonntagn