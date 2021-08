Mais weht vor dunklen Wolken im Wind. Vor allem in den östlichen Bundesländern kann es zum Wochenstart teils sehr regnerisch werden.

Lino Mirgeler/dpa

Offenbach am Main. Die neue Woche wird ziemlich ungemütlich starten. Örtlich wird viel Regen fallen. Doch eine Wetterbesserung ist in Sicht.

Die neue Woche beginnt in Deutschland regnerisch - in einigen Gegenden auch mit besonders viel Niederschlag. In einem Gebiet im Osten vom nördlichen Thüringen und Sachsen über Sachsen-Anhalt bis in den Berliner Raum werden bis zum Montagnac