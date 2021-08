Mindestens acht Tote durch Tropensturm „Grace“ in Mexiko

Ein Mann steht vor den Trümmern seines Hauses in Mexiko.

Felix Marquez/AP/dpa

Veracruz. Wirbelsturm „Grace“ bringt starken Regen nach Mexiko und sorgt für Stromausfälle, Überschwemmungen und Erdrutsche. Mehrere Menschen kommen ums Leben.

Der Tropensturm „Grace“ hat in Mexiko für Überschwemmungen und Erdrutsche gesorgt. Mindestens acht Menschen kamen im Osten des lateinamerikanischen Landes ums Leben, wie die Regierung des Bundesstaats Veracruz an der Golfküste am Samstag mi