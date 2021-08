Imposante Gischt am Strand von Rhode Island: Die US-Wetterbehörde hat den Hurrikan „Henri“ vor der Nordostküste der Vereinigten Staaten zu einem Tropensturm heruntergestuft.

Stew Milne/AP/dpa

New York City. Gewitter in New York und Regen in den US-Bundesstaaten im Nordosten: Die ersten Ausläufer von „Henri“ sind auf die Küste getroffen. Als Hurrikan gilt er aber nicht mehr.

Die US-Wetterbehörde hat den Hurrikan „Henri“ vor der Nordostküste der Vereinigten Staaten zu einem Tropensturm heruntergestuft.Das Hurrikanzentrum teilte am Sonntag mit, erwartet werde, dass „Henri“ am späten Vormittag oder frühen Nachmitt