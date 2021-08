Vorbereitung auf Hurrikan „Henri“ in Charlestown: Der US-Wetterdienst hat den auf den Nordosten der USA zielenden Tropensturm „Henri“ zu einem Hurrikan hochgestuft.

Stew Milne/AP/dpa

New York. Gewitter in New York und Regen in den Bundesstaaten im Nordosten: Die ersten Ausläufer von Hurrikan „Henri“ treffen am Samstagabend auf die Küste. Der Höhepunkt soll Sonntagmittag erreicht sein.

In den USA haben in der Nacht zum Sonntag (Ortszeit) erste Regenausläufer durch Hurrikan „Henri“ New York und andere Bundesstaaten im Nordosten erreicht. In der Millionenmetropole New York City musste wegen eines schweren Gewitters ein Groß