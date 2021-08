Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 7050 Corona-Neuinfektionen.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Vor einer Woche noch lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 35,0. Nun meldet das RKI einen Wert von 54,5. Es wurden 7050 Corona-Neuinfektionen und 3 Todesfälle registriert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntagmorgen lag sie bei 54,5 - am Vortag hatte der Wert 51,6 betragen, vor einer Woche 35,0. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI