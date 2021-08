Hurrikan „Henri“ nähert sich den USA.

Uncredited/noaa/dpa

New York City. Mehrere Bundesstaaten im Nordosten der USA bereiten sich auf „Henri“ vor, der am Sonntag mit Hurrikanstärke auf die Küstenregionen treffen könnte. Auch für Teile New York Citys wurde vor Sturmfluten gewarnt.

Der US-Wetterdienst hat den auf den Nordosten der USA zielenden Tropensturm „Henri“ am Samstagmorgen (Ortszeit) zu einem Hurrikan hochgestuft.Für Teile von Long Island und Connecticut erließ der Nationale Wetterdienst eine Hurrikanwarnung.