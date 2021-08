Nach Schüssen in Hamburg 29-Jähriger in U-Haft

Einsatzkräfte stehen an einer Polizeiabsperrung auf dem Gorch-Fock-Wall in Hamburg.

Bodo Marks/dpa

Hamburg. Ermittlungserfolg der Polizei: Ein 29-Jähriger soll am Freitag in Hamburgs Innenstadt Schüsse abgegeben haben. Nun sitzt er in Untersuchungshaft. Könnten die Schüsse in Zusammenhang mit einem Prozess stehen?

Nach Schüssen in Hamburg sitzt ein 29 Jahre alter mutmaßlicher Täter in Untersuchungshaft. Der Mann sei dringend tatverdächtig, teilte die Polizei am Samstag mit.Auf Antrag der Staatsanwaltschaft sei Haftbefehl wegen versuchten Totschlags,