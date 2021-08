Australian-Shepherd-Rüde "Toni" führt Corinna Speicher an der lange Leine auf der Fährte eines anderen Hundes.

Oliver Dietze/dpa

Püttlingen. Spürhunde gibt es für vermisste Menschen, Drogen, Sprengstoff und sogar für Krankheiten. Doch auch wenn ein Artgenosse vermisst wird, können die Supernasen zum Einsatz kommen.

Toni ist voll konzentriert. Kaum hat er seine Nase in die Plastiktüte mit dem Taschentuch gesteckt, möchte er auch schon los. Der Australian-Shepherd-Rüde ist im Arbeitsmodus.Er macht sich an der langen Schleppleine mit seiner Besitzerin Co