Einsatzkräfte stehen an einer Polizeiabsperrung auf dem Gorch-Fock-Wall in Hamburg.

Bodo Marks/dpa

Hamburg. Mitten in Hamburg hören Zeugen Schüsse. Die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot. Die Hintergründe sind unklar.

Die Polizei sucht nach Schüssen in Hamburg Täter und Opfer. Zeugen hatten am Vormittag von Schüssen am Rande der Innenstadt berichtet. Wahrscheinlich sei dabei ein Mensch am Bein verletzt worden, teilte die Polizei mit.Gegen 11.50 Uhr seien