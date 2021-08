Die Wasserwacht des DRK Sylt im Einsatz gestern in Wenningstedt.

DRK Sylt

Wenningstedt-Braderup . Am Donnerstag ist bei einem tragischen Unglück auf Sylt ein Rettungsschwimmer ums Leben gekommen. Eine 63-Jährige war in der Nordsee in Not geraten. Sie starb am Freitagmorgen im Krankenhaus.

Ein Rettungsschwimmer ist am Donnerstagnachmittag vor Sylt ertrunken. Der Schwimmer habe einer badenden und in Not geratenen Frau helfen wollen und sei dabei selbst in der Nordsee verunglückt, wie ein Sprecher der Leitstelle in Harrislee au