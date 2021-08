Ein Kreuz am Ufer des Flutkanals in Weiden erinnert an den Tod eines Mannes im September 2020.

Ute Wessels/dpa

Weiden in der Oberpfalz. Eine 22-Jährige und ein 24-Jähriger müssen hinter Gitter, weil sie ihrem Freund nicht geholfen haben, der alkoholisiert in einen Kanal gefallen war und ertrank.

Für den Tod eines jungen Mannes in einem Flutkanal in Weiden sollen zwei seiner Freunde für fünfeinhalb und viereinhalb Jahre in Haft. Der 24 Jahre alte Mann und die 22 Jahre alte Frau sind am Freitag vor dem Landgericht der oberpfälzischen