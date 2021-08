Ein junger Mann fischt mit seiner Magnetangel nach Metall. Das Magnetangeln ist lein immer beliebteres Hobby. Deswegen kommt es aber auch zu mehr Einsätzen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes.

Hannover. Neues Freiluft-Hobby in der Pandemie: Immer mehr Menschen angeln mit Magneten in Seen und Flüssen. Spektakuläre Funde sind selten. Dafür kann es schnell lebensgefährlich werden.

Sie suchen alte Münzen, mittelalterliche Waffen oder versenktes Diebesgut wie Tresore: Immer mehr Menschen gehen mit Magnetangeln auf "Schatzsuche" in Flüssen, Kanälen und Seen - ein Hobby, das unerwartete Nebenwirkungen haben kann. "U