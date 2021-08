Zur Bundestagswahl verkauft True Fruits Flaschen mit den Parteiprogrammen der sechs großen Parteien des Bundestages - auch mit dem der AfD.

Screenshot Facebook/true fruits Smoothies

Hamburg . Fruchtsmoothie und Bildungsangebot in einem? Dieses Konzept hat das Unternehmen True Fruits in die Tat umgesetzt – die AfD-Flasche kam bei der Supermarktkette Edeka allerdings gar nicht gut an.

Pünktlich zur bevorstehenden Bundestagswahl hat der Getränkehersteller True Fruits Smoothie-Flaschen auf den Markt gebracht, die jeweils mit einem Auszug des Parteiprogrammes von einer der sechs großen Parteien im Bundestag bedruc