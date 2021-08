Klima-Aktivisten sind auf das Brandenburger Tor geklettert.

dpa/Jens Büttner

Berlin. Am Freitagmorgen sind mehrere Klima-Aktivisten auf das Brandenburger Tor in Berlin geklettert. Seit mehreren Tagen gibt es in der Hauptstadt Proteste.

Während einer Aktionswoche zum Klimaschutz sollen vier Menschen auf das 20 Meter hohe Brandenburger Tor geklettert sein, wie eine Polizeisprecherin laut t-online.de berichtet.Wie auf einem Foto zu sehen ist, haben die vier dort Ra