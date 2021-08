Kita-Kind ertrinkt in Magdeburg: Erzieherinnen vor Gericht

Nach dem Unfall 2020 war die Anteilnahme groß.

Magdeburg. Ein Zweijähriger ertrinkt bei einem Kita-Ausflug in einem See in Magdeburg. Der Alptraum für Eltern und Erzieherinnen wird nun vor Gericht verhandelt.

Anfang Oktober 2020 war ein zwei Jahre alter Junge in Magdeburg bei einem Spaziergang mit seiner Kita-Gruppe verschwunden und in einem See ertrunken - Jetzt wird das tragische Ereignis juristisch aufgearbeitet. Angeklagt sind drei Erzieheri