66 Attacken: Orcas greifen vor Spaniens Küste Boote an

Orcas oder Schwertwale bilden in den Weltmeeren die Spitze der Nahrungskette, denn sie haben keine Fressfeinde. Für den Menschen stellen sie normalerweise aber keine Gefahr dar.

dpa/Audun Rikardsen

Gibraltar . Sie werden Killerwale genannt – stellen aber normalerweise keine Gefahr für den Menschen dar. Die Orcas vor der spanischen Küste geben den Experten allerdings ein Rätsel auf: Sie attackieren kleinere Segelboote.

66 Walattacken hat die spanische Seenotrettung allein in diesem Jahr registriert, vier davon am vergangenen Dienstag, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Die Vorfälle treten hauptsächlich in der Straße von Gibraltar auf, wo