Das Residenzschloss mit dem Grünen Gewölbe war Schauplatz eines spektakulären Kunstdiebstahls.

Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Dresden. Sie schlugen mit einer Axt Löcher in eine Vitrine und raubten Schmuckstücke von kaum schätzbaren Wert. Jetzt wurde ein weiterer Verdächtiger gefasst.

Im Zusammenhang mit dem spektakulären Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden im November 2019 hat die Polizei einen weiteren Verdächtigen gefasst.Der 23-Jährige wurde am Donnerstagmorgen in einer Wohnung in Berlin-Treptow unter