Die Suche nach der vermissten Person in der Höllentalklamm blieb erfolglos.

Lennart Preiss/dpa

Grainau. Bei einer Flutwelle stirbt eine Frau, eine Person wird noch immer vermisst. Es gibt kaum noch Hoffnung, diese noch lebend zu finden.

Drei Tage nach der Flutwelle in der Höllentalklamm am Fuß der Zugspitze haben die Rettungskräfte am Donnerstag die Suche nach einem Vermissten nicht mehr aufgenommen. Die Hoffnung, ihn lebend zu finden, gehe gegen null, hieß es bei der Poli