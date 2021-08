Neue Waldbrände wüten in Kalifornien - Ortschaften bedroht

Durch die kritische Wetterlage in der Region haben sich mehrere Waldbrände in Nordkalifornien ausgebreitet.

Noah Berger/FR34727 AP/dpa

Grizzly Flats. In Kalifornien sind tausende Menschen auf der Flucht vor Waldbränden. Extreme Trockenheit in dem US-Westküstenstaat verschärft die Lage. Viele Gebiete sind in Rauch gehüllt.

Mehr als 10.000 Feuerwehrleute kämpfen in Kalifornien gegen ein Dutzend größere Waldbrände an. Schnell um sich greifende Flammen im nördlichen Bezirk El Dorado County bedrohen Ortschaften und haben Tausende Anwohner in die Flucht getrieben.