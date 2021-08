Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter an.

Peter Kneffel/dpa

Berlin. Die vierte Welle ist da - davon ist das Robert Koch-Institut überzeugt. Vor allem jüngere Menschen dürften sich diesmal infizieren, schätzen die Wissenschaftler.

Nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) hat in Deutschland die vierte Welle in der Corona-Pandemie begonnen. Der Anteil der positiven Proben unter den PCR-Tests in Laboren sei innerhalb einer Woche bis Mitte August von vier auf se