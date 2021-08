Ein Kinder- und Jugendarzt impft eine Patientin mit dem Corona-Impfstoff Comirnaty von Biontech/Pfizer.

Fabian Sommer/dpa

Berlin. Corona-Impfungen für Kinder ab zwölf Jahren sind seit Mai möglich. Nachdem die Ständige Impfkommission sie jetzt aber auch empfiehlt, dürfte die Nachfrage steigen. Wie bereiten die Länder sich vor?

Nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) zur Corona-Impfung von Kindern und Jugendlichen ab zwölf sind in mehreren Bundesländern spezielle Impfaktionen für diese Altersgruppe angelaufen - oder in Planung. So werden unter and