Einsatzkräfte der Wasserwacht suchen nahe der Höllentalklamm den Hammersbach und den Uferbereich ab.

Lennart Preiss/dpa

Grainau. Nicht zum ersten Mal rauscht nach starkem Regen eine Welle durch die Höllentalklamm an der Zugspitze - doch dieses Mal kostet sie Menschenleben: Eine Frau ist tot, ein weiterer Mensch wird vermisst.

Nach der Flutwelle in der Höllentalklamm an der Zugspitze und dem Fund einer Frauenleiche ist das Schicksal eines zweiten Vermissten weiter unklar. Wie es weitergeht, wollen die Rettungskräfte am Mittwoch entscheiden. Am späten Dienstagnach