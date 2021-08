Ein Loch ist in der Fassade des Stuttgarter Hauptbahnhofs zu sehen.

dpa/Marijan Murat

Stuttgart. Teile der Außenfassade sind aus dem Stuttgarter Hauptbahnhof gebrochen.

In der Nacht zu Dienstag fielen Steine aus der Fassade des Bonatzbaus und hinterließen ein rund zwei mal drei Meter großes Loch, wie die Feuerwehr am Dienstagmorgen in Stuttgart mitteilte. Dabei gab es keine Verletzten. Der Bonatzbau s