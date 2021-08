Eine Tote in der Höllentalklamm: Lebensgefährte weiter vermisst

Einsatzkräfte der Wasserwacht suchen nahe der Höllentalklamm den Hammersbach und den Uferbereich ab.

dpa/Lennart Preiss

Grainau. In der Höllentalklamm an der Zugspitze ist nach einer Sturzflut am Dienstagmorgen eine tote Frau aus dem Wasser geborgen worden. Ihr Lebensgefährte tauchte noch nicht wieder auf.

Bei der Flutwelle an der Höllentalklamm am Fuß der Zugspitze ist eine 33 Jahre alte Frau aus Lichtenfels in Oberfranken ums Leben gekommen. Es müsse davon ausgegangen werden, dass es sich bei der weiter vermissten Person um ihren 34 Jahre a