Nach der Flutwelle in der Klamm an der Zugspitze geht die Suche nach zwei Vermissten weiter.

dpa/Lennart Preiss

Grainau. In der Höllentalklamm an der Zugspitze ist nach einer Sturzflut am Dienstagmorgen eine tote Frau aus dem Wasser geborgen worden. Ein Mensch wird noch vermisst.

Bis in die Nacht hatten Helfer nach der Flutwelle in der Höllentalklamm an der Zugspitze nach den beiden Vermissten gesucht, am Dienstagmorgen dann die traurige Gewissheit: Für eine Frau kam jede Hilfe zu spät. Spezialkräfte konnten sie nur