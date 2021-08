Nach der Flutwelle in der Klamm an der Zugspitze geht die Suche nach zwei Vermissten weiter.

Grainau. In der Höllentalklamm an der Zugspitze ist am Dienstagmorgen eine tote Frau aus dem Wasser geborgen worden. Das teilte ein Polizeisprecher in Rosenheim mit.

Indes geht die Suche nach weiterhin vermissten Menschen am Dienstag weiter. "Die Suchmaßnahmen laufen weiter", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd in Rosenheim nach einer Unterbrechung des Einsatzes in der Nacht. Ze