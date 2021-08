Heftiger Sturm in Ostfriesland beschädigt Häuser

Feuerwehrleute und Helfer reparieren das Dach eines beschädigten Hauses in Berumerfehn.

Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Großheide. Extremes Wetter hat in einer ostfriesischen Gemeinde im Kreis Aurich rund 50 Häuser teils schwer beschädigt. Verletzte gab es glücklicherweise nicht.

Ein heftiger Sturm hat in einer Gemeinde in Ostfriesland eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. In Großheide im Kreis Aurich wurden nach Feuerwehr-Angaben rund 50 Häuser durch den Sturm - möglicherweise ein Tornado - beschädigt. Fünf Hä