Haiti: Tropensturm setzt Menschen in Erdbebenregion zu

Auf dem Weg in die Notunterkunft.

Joseph Odelyn/AP/dpa

Les Cayes. Nur vier Tage nach dem schweren Erdbeben mit mehr als 1400 Toten drohen in Haiti Überschwemmungen und Erdrutsche durch Tropensturm „Grace“. In der Erdbebenregion trifft es ausgerechnet Schutzsuchende.

Nach dem Erdbeben in Haiti mit mehr als 1400 Toten haben starke Regenfälle die Menschen in der betroffenen Region im Südwesten des Karibikstaates in neue Nöte gestürzt.In einer Notunterkunft im Ort Les Cayes auf der vom Erdbeben schwer getr