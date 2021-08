Weiter Vermisste nach Flutwelle in den Alpen

Feuerwehrleute stehen in Grainau nach einer Flutwelle in der Höllentalklamm bereit, um Opfer aus dem Fluss Hammersbach zu bergen.

Peter Kneffel/dpa

Grainau. Unterhalb der Zugspitze liegt die bei Wanderern beliebte Höllentalklamm. Durch sie kann auf Deutschlands höchsten Berg aufgestiegen werden. Am Montag rauscht plötzlich eine Flutwelle durch die Schlucht. Es gibt Vermisste.

Eine Flutwelle hat in der Höllentalklamm am Fuß der Zugspitze mehrere Menschen mitgerissen. Bei einem Großeinsatz wurden nach Angaben der Polizei am Montagabend acht Menschen aus dem Wasser gerettet. Zwei Menschen gelten noch als vermisst.R