Der Waldbrand in Israel ist noch nicht unter Kontrolle.

Ilia Yefimovich/dpa

Tel Aviv. Häuser gingen in Flammen auf, Tausende Familien mussten ihre Häuser verlassen - am Sonntag ist in Israel ein Waldbrand ausgebrochen. Noch gibt es keine Entwarnung.

Ein am Sonntag westlich von Jerusalem ausgebrochener Waldbrand dauerte auch am Montagnachmittag noch an.Der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett hatte zunächst die Hoffnung geäußert, dass das Feuer im Laufe des Tages unter Kontroll