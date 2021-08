Neue Diktierregeln in Arbeit: Schluss mit „C wie Cäsar“?

Noch heißt es H wie Heinrich.

picture alliance / dpa

Berlin. Ist bald Schluss mit „C wie Cäsar“ und „E wie Emil“? Eine neue DIN-Norm könnte einige Städte in Deutschland in aller Munde bringen - etwa Cottbus, Essen, Nürnberg und Unna.

„Cottbus“ statt „Cäsar“ und „Iserlohn“ statt „Ida“? 26 Städte in Deutschland können sich über die mögliche Aufnahme ihres Namens ins Buchstabier-Alphabet der Verwaltung freuen.„Denn dann ist der Name unserer Stadt in aller Munde“, sagte ein