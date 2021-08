Mit Windschutzscheibe, Dach und Musik - ein getunter Aufsitz-Rasenmäher.

Polizeidirektion Pirmasens/Polzei RLP/dpa

Münchweiler an der Rodalb. In David Lynchs Film „The Straight Story“ fährt ein alter Mann auf seinem Rasenmäher durch den Mittleren Westen der USA. Nicht ganz so weit kam der Rasenmäher-Mann in Rheinland-Pfalz.

Mit einem getunten Rasenmäher ist ein unter Drogeneinfluss stehender Mann am Sonntagabend durch die rheinland-pfälzische Gemeinde Münchweiler an der Rodalb gedüst - und dann auch noch in eine Verkehrskontrolle geraten. Der Fahrer, der keine