Ein Fuchs läuft im Dezember 2000 an einem Reiter der Jagdgesellschaft des Herzogs von Beaufort nahe Shipton Moyne vorbei.

Barry Batchelor/Press Association/dpa

London. Wenige Traditionen in Großbritannien sorgen für so leidenschaftlichen Streit wie die Fuchsjagd. Einen „Blutsport“ sehen die Gegner darin - Befürworter weisen das brüsk zurück.

Kläffend jagen Hunde an Hecken vorbei, ein Fuchs läuft durch Wiesen und Felder davon, ihm auf den Fersen eine Horde Reiter in leuchtend roten Jacken. Jahrhundertelang ein vertrautes Bild in britischen Landstrichen.Auch in diesem Jahr werden