Das Coronavirus hat in Deutschland über 90.000 Menschen das Leben gekostet.

Uncredited/NIAID-RML/AP/dpa

Berlin. Auch zu Wochenbeginn steigt die 7-Tage-Inzidenz weiter an – sie liegt jetzt bei 36,2. Das RKI registriert 2126 neue Infektionen sowie vier Todesfälle.

Die 7-Tage-Inzidenz steigt weiter an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag sie bei 36,2 – am Vortag hatte der Wert 35,0 betragen, vor einer Woche 23,1.Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 2126