Weltkriegsbombe in Dortmunder Innenstadt gesprengt

Wegen des Fundes einer 250 Kilo Bombe aus dem 2. Weltkrieg müssen 9200 Menschen ihre Häuser verlassen.

Bernd Thissen/dpa

Dortmund. Als die Experten in Dortmund eine Verdachtsstelle untersuchen, ist noch nicht klar, dass dort ein Blindgänger liegt. Was sie schließlich im Erdreich finden, hat es in sich. Bis zur Entwarnung dauert es lange.

Ein 250 Kilogramm schwerer Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg ist in der Dortmunder Innenstadt kontrolliert gesprengt worden. Die Weltkriegsbombe war bei einer geplanten Sondierung einer Verdachtsstelle an einer großen Kreuzung des Innen