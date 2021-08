Weltkriegsbombe in Dortmund muss gesprengt werden

Wegen des Fundes einer 250 Kilo Bombe aus dem 2. Weltkrieg müssen 9200 Menschen ihre Häuser verlassen.

Bernd Thissen/dpa

Dortmund. In Dortmund ist ein Blindgänger bei Sondierungen entdeckt worden. Die Weltkriegsbombe kann allerdings nicht einfach entschärft werden. Die Experten wollen sie am Nachmittag sprengen.

Ein 250 Kilogramm schwerer Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg muss in der Dortmunder Innenstadt an diesem Sonntag kontrolliert gesprengt werden. Der Zünder der Weltkriegsbombe, die bei Sondierungen an einer Kreuzung des Innenstadtringes